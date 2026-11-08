Eskişehir\'de maç sonrası Atatürk Bulvarı\'nda ambulansın peşine bazı sürücüler takıldı

Eskişehir'de maç sonrası Atatürk Bulvarı'nda ambulansın peşine bazı sürücüler takıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehirspor'un dün oynadığı maçın ardından Atatürk Bulvarı'nda yoğunlaşan trafikte ilerlemeye çalışan ambulans zor anlar yaşadı. Bazı duyarlı sürücüler sağa sola yanaşarak ambulansa koridor açarken, bazıları açılan yoldan yararlanarak ambulansın arkasından ilerlemeye çalıştı.
Eskişehir'de maç sonrası oluşan sıkışık trafikte, kendine yol açılan yolda ilerlemeye çalışan ambulansın peşine diğer araçlar takıldı.
Eskişehirspor'un dün oynanan maçı sonrasında Atatürk Bulvarı'nda yoğunlaşan trafikte, ilerlemeye çalışan bir ambulans zor anlar yaşadı. Sıkışan trafikte bazı duyarlı sürücüler hemen sağa ve sola yanaşarak ambulansa koridor oluştururken, bazı sürücüler ise açılan yoldan faydalanarak ambulansın arkasından ilerlemeye çalıştı. Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.
Kaynak: İHA
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