Eskişehir'de Mahsur Kalan 6 Köpek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de Mahsur Kalan 6 Köpek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Eskişehir\'de Mahsur Kalan 6 Köpek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
07.06.2025 17:01  Güncelleme: 17:11
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Eskişehir'de sahipleri cezaevine giren 6 köpek, 15 gün boyunca aç ve susuz halde depoda mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpekleri merdiven yardımıyla kurtardı. Zayıf düşmüş halde bulundukları yerden çıkarılan hayvanlar, kurtarıldıktan sonra yiyecek ve su aramaya başladı.

Eskişehir'de sahiplerinin cezaevine girmesi nedeniyle yaklaşık 15 gündür aç ve susuz şekilde depoda mahsur kalan 6 köpek itfaiyenin yardımı ile vatandaş tarafından kurtarıldı.

Olay, Sivrihisar-1 Caddesi üzerinde bulunan Eskişehir Pasajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahiplerinin cezaevine girdiği iddia edilen 5'i yavru 6 köpek pasajın içindeki bir depoda mahsur kaldı. Günlerdir aç ve susuz bir şekilde kalan köpekleri, bayramlaşmak için çevredeki bir çay bahçesinde buluşan vatandaşlar fark etti. Vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e ve belediyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

"Hayvanlar aç, 10-15 gündür böyleler"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan çevre esnafı Miralay Özcan, "5 tane yavru enik vardı, 1 tane de babaları var. Buranın sahipleri cezaevine girdi. İtfaiyeyi arıyoruz gelmiyor, belediyeyi arıyoruz gelmiyor, barınağı arıyoruz gelmiyor. Hiçbir sonuç alamadık. En sonunda itfaiye geldi. Sağ olsun, yine itfaiye yetişti. Belki de köpekler öldü. Hayvanlar aç, 10-15 gündür böyleler" dedi.

Vatandaş ve itfaiye ekipleri köpekleri kurtarmak için seferber oldu

Bölgede keşif yapan itfaiye ekipleri köpeklerin bulunduğu yere pasajın içerisinden girmenin mümkün olmadığını tespit etti. Köpeklerin kurtarılması amacıyla bölgeye merdivenli itfaiye aracı getirildi. Miralay Özcan, hayvanları kurtarmak için gönüllü oldu. İtfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla deponun olduğu yere çıkartılan Özcan, içeriye girdi.

Sağ salim kurtarılan köpekler serbest kaldıkları gibi yemek ve su aramaya başladı

Özcan, kapı açılmadan köpeklerin oradan indirilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Bunun üzerine başka bir yaşlı vatandaş da yine merdiven yardımıyla deponun alt katına çıkarıldı. Vatandaşın elindeki anahtar ile bahse konu deponun kilidini kırmasının ardından köpekler mahsur kaldıkları yerden sağ salim kurtarıldı. Zayıfladıkları görülen hayvanlar çevrede koşuşturarak yemek ve su aradı. Bölge esnafı hayvanları beslemeye gayret ederken, film sahnelerini aratmayan kurtarma operasyonun ardından polis ve itfaiye ekipleri bölgeden ayrıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Mahsur Kalan 6 Köpek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Mahsur Kalan 6 Köpek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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