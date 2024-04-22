Eskişehir\'de Mahsur Kalan Şahıs İtfaiye Yardımıyla Kurtarıldı

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Eskişehir'de polis ekiplerince yakalanması için çalışma başlatılan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, kaçabilmek için 3'üncü kattan atladığı 2'nci katta filelerin bulunması nedeniyle mahsur kalınca itfaiye ekiplerinin yardımıyla aşağıya indirildi.

Olay, Tepebaşı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Kırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. isimli şahsın yakalanması için polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde adresi tespit edildi. Ardından şahsın yakalanması için düzenlenen operasyon ile yaşadığı Cankat Apartmanı'nın etrafına ekip sevk edildi. Durumu fark eden şahıs, binanın arka tarafından kaçmaya çalışarak yaşamış olduğu 3'üncü kattan 2'nci katın balkonuna atladı. Hem arka tarafın fileli olması hem de takviyeye gelen polis ekiplerinin etrafı çevrelemesi üzerine atladığı balkonda mahsur kalan şahıs, aşağıya inebilmek için dakikalarca itfaiye beklemek zorunda kaldı. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle filelerin kesilmesinin ardından bulunduğu yerden merdiven yardımıyla indirilerek kıskıvrak yakalanan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Büyük bir kalabalığın da takip ettiği o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Bilinçsizce park edilen araçlar itfaiyenin işini zorlaştırdı

Şahsın mahsur kaldığı balkondan indirilmesi için olay yerine sevk edilen itfaiye araçları binanın arka tarafına ulaşabilmek için Kaptanağa Sokak'a güçlükle giriş yapabildi. Ancak sokak üzerine bilinçsizce park edilen araçlar itfaiye ekiplerinin olay yerine girişini zorlaştırdı. Cep telefonları aracılığıyla iletişim kurulan sürücülerin araçlarını çekmesi için dakikalarca bekleyen itfaiyeler, yaşanan duruma tepki göstererek konuyla ilgili ayrı bir çalışma yapılması gerektiğini söyledi. - ESKİŞEHİR