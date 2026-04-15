Eskişehir\'de Metruk İş Yeri Yıkıldı

Eskişehir'de tek katlı metruk iş yeri, büyük bir gürültüyle yıkıldı. İçinde kimsenin bulunmadığı ve o sırada caddeden kimsenin geçmemesi muhtemel facianın önüne geçti.

Olay, Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Asarcıklı Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde tek katlı metruk bir iş yeri henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Duvarı ve çatı bölümü yıkılan iş yerinden bazı moloz parçaları, park halinde bulunan bir araca isabet etti. Tozla kaplanan araçta önemli bir hasarın olmadığı gözlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede şans eseri kimsenin yaralanmadığını tespit ederken, caddeyi trafiği kapatıp geniş güvenlik önlem aldı. - ESKİŞEHİR