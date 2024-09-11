Jandarma, Tarım İşçilerine Bilgilendirme Yaptı

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Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından mevsimlik tarım işçileri ziyaret edilerek bilgilendirme yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Alpu İlçesi Osmaniye Mahallesi'nde konaklayan mevsimlik tarım işçileri ziyaret edildi. Ziyarette tarım işçilerine, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kapsamında 5 Milyon Erkeğe Farkındalık Eğitimi', 'KADES Uygulaması', 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca bölgede yaşayan çocuklara Jandarma Dergisi dağıtıldı. - ESKİŞEHİR