Eskişehir'de motosiklet 65 yaşındaki yayaya çarptı, iki kişi yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir'de motosiklet 65 yaşındaki yayaya çarptı, iki kişi yaralandı

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Eskişehir\'de motosiklet 65 yaşındaki yayaya çarptı, iki kişi yaralandı
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Eskişehir'in Kırmızıtoprak Mahallesi'nde motosikletin 65 yaşındaki yayaya çarpması sonucu yaya ve sürücü yaralandı. Ağır yaralanan yaya Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücü Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi; polis inceleme başlattı.

Eskişehir'de motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada her iki kişi yaralandı. Ağır yaralı yaya hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Kırmızıtoprak Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.Y. idaresindeki 26 ALV 780 plakalı motosiklet, yolda yürüyen 65 yaşındaki R.Ş.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ve bilinci kapalı olduğu öğrenilen 65 yaşındaki yaya R.Ş., Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Ö.Y. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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