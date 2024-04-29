Eskişehir'de motosiklet-bisiklet çarpışması: 2 yaralı - Son Dakika
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Eskişehir'de motosiklet-bisiklet çarpışması: 2 yaralı

Eskişehir\'de motosiklet-bisiklet çarpışması: 2 yaralı

Eskişehir'de bir motosikletin bisiklete çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 aracın sürücüsü de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazada motosiklet sürücüsü ayağa kalkabilirken, yaşlı bisiklet sürücüsü kafasını çarparak baygınlık geçirdi. Olay yerine 2 ambulans ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar farklı hastanelere kaldırıldı. Trafik ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

29.04.2024 09:54
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Eskişehir'de bir motosikletin bisiklete çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 aracın sürücüsü de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir motosikletli yol üstünde seyir halinde olan bisikletliye çarptı. Kaza sonucunda hem motosiklet hem de bisiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Kendi imkanlarıyla ayağa kalkabildiği belirtilen motosiklet sürücüsü ve kafasını çarparak baygınlık geçirdiği öğrenilen yaşlı bisiklet sürücüsüne ilk olarak çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Bu esnada, ihbar üzerine olay yerine 2 ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler kazanın olduğu bölgeye gelen ambulanslar tarafından farklı hastanelere kaldırıldı. Trafik ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza esnasında gördüklerini anlatan vatandaşlar, bisiklet sürücüsünün kenardan gitmek yerine caddenin ortasından ilerlediğini ve yerin ıslak olması nedeniyle fren yapan motosikletlinin kayarak duramaması sonucunda böyle bir olay yaşandığını belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de motosiklet-bisiklet çarpışması: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de motosiklet-bisiklet çarpışması: 2 yaralı - Son Dakika
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