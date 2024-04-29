Eskişehir\'de motosiklet-bisiklet çarpışması: 2 yaralı

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Eskişehir'de bir motosikletin bisiklete çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 aracın sürücüsü de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir motosikletli yol üstünde seyir halinde olan bisikletliye çarptı. Kaza sonucunda hem motosiklet hem de bisiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Kendi imkanlarıyla ayağa kalkabildiği belirtilen motosiklet sürücüsü ve kafasını çarparak baygınlık geçirdiği öğrenilen yaşlı bisiklet sürücüsüne ilk olarak çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Bu esnada, ihbar üzerine olay yerine 2 ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler kazanın olduğu bölgeye gelen ambulanslar tarafından farklı hastanelere kaldırıldı. Trafik ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza esnasında gördüklerini anlatan vatandaşlar, bisiklet sürücüsünün kenardan gitmek yerine caddenin ortasından ilerlediğini ve yerin ıslak olması nedeniyle fren yapan motosikletlinin kayarak duramaması sonucunda böyle bir olay yaşandığını belirtti. - ESKİŞEHİR