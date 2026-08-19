Eskişehir\'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Eskişehir'de 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesine bağlı ŞArhöyük Mahallesi Hatboyu 2 Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan iki motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada, 49 yaşındaki Ö.Ş. isimli erkek sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.