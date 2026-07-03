Eskişehir'de Motosiklet Kazası

Eskişehir'de işçi servisi ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Aracın tekerinin altında kalan motosikletin çıkarılması için verilen yoğun çaba kameraya yansıdı.

Kaza, Tepebaşı'na bağlı Hoşnudiye Mahallesi Sakarya ve Zübeyde Hanım Caddesi keşimindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşakta işçi servisi ile çarpışan motosikletin sürücüsü F.T. (32) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. İşçi servisinin ön tekerin altında kalan motosiklet ise uzun uğraşlar sonucunda sıkıştığı yerden çıkarıldı. Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR