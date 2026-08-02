Eskişehir\'de Motosiklet Kazası

Eskişehir'de kontrolden çıkan motosikletin tramvay durağına dalması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.S. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu Oto Sanayi Tramvay Durağı'na daldı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü H.S. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.