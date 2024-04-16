Eskişehir'de Motosiklet Kazası: 23 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Eskişehir'de Motosiklet Kazası: 23 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Eskişehir\'de Motosiklet Kazası: 23 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Eskişehir-Ankara karayolunda seyir halinde olan bir kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü olan 23 yaşındaki Hasan Erdem hayatını kaybetti. Kazanın ardından kamyon sürücüsü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

16.04.2024 13:48
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Eskişehir'de seyir halindeki kamyona arkadan çarpan motosikletin 23 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Eskişehir- Ankara karayolunun 70'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde bulunan H.A. idaresindeki 11 TH 034 plakalı kamyona aynı yönde ilerleyen Hasan Erdem (23) idaresindeki 06 EJA 308 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletinden savrulan 23 yaşındaki Hasan Erdem, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerinde jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Hasan Erdem'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazanın ardından Hasan Erdem'in cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırılırken, kamyon sürücüsü H.A. jandarma ekiplerince gözaltına alınarak Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Motosiklet Kazası: 23 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Motosiklet Kazası: 23 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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