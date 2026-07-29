Eskişehir\'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Eskişehir'de, manevra yapan otomobile yandan çarpan motosikletin sürücü yaralandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Ç. (64) idaresindeki 26 ABZ 301 plakalı otomobil, cadde üzerinde dönüş yapmak için manevra gerçekleştirdi. Bu sırada trafik ışıklarına doğru ilerleyen 18 yaşındaki kadın sürücü N.A. yönetimindeki 26 ANE 508 plakalı motosiklet, manevra yapan otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü, otomobilin ön camına çarparak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.