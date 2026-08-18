Eskişehir\'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Eskişehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Çilem Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 AIH 818 plakalı motosiklet ve 54 KR 071 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen sebeple çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucu yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzere bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ambulansta müdahale etti.

Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.