Motosikletin çarptığı 16 yaşındaki kız yoğun bakımda, acılı baba yola çözüm bekliyor - Son Dakika
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Motosikletin çarptığı 16 yaşındaki kız yoğun bakımda, acılı baba yola çözüm bekliyor

Motosikletin çarptığı 16 yaşındaki kız yoğun bakımda, acılı baba yola çözüm bekliyor
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Eskişehir'de 16 yaşındaki Birsen Nisa Güllü'ye motosiklet çarptı. Genç kız yoğun bakımda; kafatasında çatlak, beyin kanaması ve bacak kırığı var. Acılı baba Ümit Güllü, yolda sürekli kaza yaşandığını belirterek yetkililere yaya geçidi, üst geçit veya trafik ışığı konulması çağrısında bulundu ve kızına yüzde 100 kusur verilmesine tepki gösterdi.

Eskişehir'de yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı 16 yaşındaki Birsen Nisa Güllü'nün yoğun bakımda tedavisi sürerken, acılı baba Ümit Güllü; caddede sürekli kaza yaşanmasına tepki göstererek yetkililerden duruma çözüm bulunmasını istedi.

Kaza, 10 Ağustos akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarı üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, C.T.P. idaresindeki 26 AIZ 252 plakalı motosiklet, yolun karşı tarafına geçmek isteyen 16 yaşındaki Birsen Nisa Güllü'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve genç kız yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavi altına alındı. Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki yoğun bakımda 3 gündür tedavisi süren Birsen Nisa Güllü'nün kafatasında çatlaklar olduğu, beyin kanaması ve nöbet geçirme riski bulunduğu öğrenildi. Bacağında da kırık tespit edilen genç kızın durumunun ciddiyetini koruduğu ve bu yıl eğitimine devam edemeyebileceği belirtildi.

"11 yıldır buradayım, defalarca şikayet ettik ama yetkililer duyarsız"

Yıllardır aynı bölgede ikamet ettiğini ve caddede sürekli ölümlü veya yaralanmalı kazalar yaşandığını belirtip yetkililerin duyarsızlığından dert yanan acılı baba Ümit Güllü, "Ben yıllardan beri burada oturmaktayım. Buranın trafik sorunu çok fazla, sürekli kaza olmaktadır. Daha önce defalarca şikayet ettik, başvuruda bulunduk ama ne yazık ki yetkililer duyarsız kalmaktadır. Pazartesi akşamı Mamuca yolunun yukarısından Arabacılar Bulvarı'nın üst tarafından motorlar ve arabalar çok hızlı şekilde geliyor. Burada hız limiti 50 olmasına rağmen araçlar 90-100 kilometre hızla geçiyor" dedi.

"Daha kaç kişinin ölmesini veya yaralanmasını bekliyorsunuz?"

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne (UKOME) seslenen baba Güllü, caddede acilen fiziki düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi UKOME'ye buradan duyuruda bulunmak istiyorum: Gelin, görün, yerinde inceleme yapın. Yaya geçidi, üst geçit ya da trafik ışığı konulmasını istiyoruz. Yan tarafımızda Şemsettin Günaltay Caddesi var; Arabacılar Bulvarı'ndan buraya dönerken, yukarı çıkarken veya aşağı inerken sürekli kazalar oluyor. Daha kaç kişinin ölmesini, kaç kişinin yaralanmasını bekliyorsunuz? Benim kızım şu anda yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor, durumu çok ağır. Öldüğü zaman bunun telafisini kim yapacak, hesabını kim verecek?" diye konuştu.

"Yüzde 100 kusuru kızıma verdiler, kamera kayıtlarında her şey mevcut"

Kaza anını ve polisin verdiğini belirttiği kusur oranına ilişkin tepkisini dile getiren Ümit Güllü, "Yukarıdan siyah bir taksi geliyordu. Kızım sola dönerken taksinin geçtiğini, motorun ise uzakta olduğunu düşünerek 'o gelene kadar geçerim' demiş. Yolun yarısına geldiğinde motor çok hızlı geliyormuş. Hiç fren yapmadan, direksiyonu dahi kırmadan direkt kızımın üzerine sürmüş. Kamera kayıtlarında da bu durum açıkça görülüyor. Buna rağmen trafik polisleri yüzde 100 suçluluk oranını benim kızıma vermişler. Benim kızımın kafatasında çatlaklar var, beyin kanaması geçirme ve nöbet geçirme riski var, bacağı kırık. Belki bu sene hiç okula gidemeyecek. Yetkililerden acil çözüm bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Motosikletin çarptığı 16 yaşındaki kız yoğun bakımda, acılı baba yola çözüm bekliyor - Son Dakika

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