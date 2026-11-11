Eskişehir'de motosikletin çarptığı yaya 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de 3 Kasım'da motosikletin çarptığı 65 yaşındaki yaya, 8 günlük yaşam mücadelesini hastanede kaybetti. Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Eskişehir'de motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan 65 yaşındaki Ramazan Ş., hastanede 8 günlük yaşam mücadelesini kaybederken, kazaya ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
3 Kasım günü Kırmızıtoprak Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Ö.Y. idaresindeki 26 ALV 780 plakalı motosiklet, yolda yürüyen 65 yaşındaki Ramazan Ş.'ye çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan ve bilinci kapalı olduğu öğrenilen yaya Ramazan Ş., Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Ağır yaralı Ramaza Ş. bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Öte yandan kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İHA
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