Eskişehir\'de okul çevrelerinde yapılan denetimlerde 63 kişinin kimlik sorgusu yapıldı

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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan okul çevrelerindeki parklarda ve işletmelerde denetim gerçekleştirilirken, 63 şahsın kimlik sorgusu yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince okul çevrelerinde denetim gerçekleştirildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen 151 farklı denetimde, 5 market ve tekel, 3 tütüncü, 83 okul çevresindeki park kontrol edildi. Ekipler tarafından 52 okula ziyaret gerçekleştirilirken, denetimlerde 63 şüpheli şahsın kimlik sorgulaması yapıldı. - ESKİŞEHİR