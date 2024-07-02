Eskişehir'de Okul Servisleri ve Çevresinde Yapılan Denetimlerde 11 Servis ve Şoföre İşlem Yapıldı

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Eskişehir genelinde polis ve jandarma ekiplerince haziran ayı boyunca okul çevresi ve servislerde yapılan denetimlerde, 11 servis ve şoförüne işlem yapılırken, 762 şahıs sorgulandı.

Eskişehir genelinde haziran ayı boyunca okul servisleri ile okul çevrelerinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince denetim yapıldı. Ekiplerce haziran ayında yapılan çalışmalar sonucunda; 296 servis aracı ve şoförü, 185 kahvehane, 264 market, 28 oyun salonu, 417 park, bahçe kontrol edildi. Denetimlerde 11 kusurlu servis aracı ve şoförüne işlem yapılırken, 762 şahıs sorgulandı. - ESKİŞEHİR