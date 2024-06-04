Eskişehir'de 152 okul servisi kontrol edildi, 572 kişiye kimlik sorgusu yapıldı

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 152 okul servisi kontrol edilirken, okul çevrelerindeki birçok denetlenerek 572 şahsa kimlik sorgusu yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, kent genelinde belirli tarihler arasında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından okul servisleri ile okul çevrelerine yönelik denetim yapıldı. Okul servisleriyle ilgili gerçekleştirilen çalışmalarda kontrol edilen 152 servis aracı ve şoföründen 5'inin kusurlu olduğu belirlendi. Okul çevrelerinde yapılan çalışmalarda ise 84 kahvehane, 95 market/tekel, 6 oyun salonu ve 208 park/bahçe kontrol edilirken, 572 şahsa kimlik sorgusu yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR