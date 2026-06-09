Eskişehir'de Okul Servislerine Denetim - Son Dakika
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Eskişehir'de Okul Servislerine Denetim

09.06.2026 10:59
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Eskişehir'de polis ve jandarma, 60 servis aracı ile 207 mekan denetledi, 5 araca işlem uygulandı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 01-08 Haziran tarihleri arasında 60 servis aracı ile okul çevrelerindeki 207 mekan denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin okul servislerine yönelik ve okul çevrelerinde denetimleri sürüyor. Bu kapsamda, 01 - 08 Haziran tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekipler tarafından 60 servis aracı ve şoförü denetlendi. Kusur tespit edilen 5 araç ve şoför hakkında işlem uygulandı. Okul çevrelerinde ise 44 kahvehane, 58 market/tekel, 3 oyun salonu ve 102 park olmak üzere 207 farklı mekan kontrol edildi. Çalışmalar sırasında 444 şahsa da kimlik sorgusu yapıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Okul Servislerine Denetim - Son Dakika

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