Eskişehir'de polis ekipleri suç önleme çalışmaları yaptı - Son Dakika
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Eskişehir'de polis ekipleri suç önleme çalışmaları yaptı

Eskişehir\'de polis ekipleri suç önleme çalışmaları yaptı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, suç oluşmadan önce önleyici polislik kapsamında Esentepe, Yeşiltepe ve Sütlüce Mahallelerinde bilgilendirme çalışmaları yaptı. 2 mahalle muhtarı, 18 esnaf, 4 kıraathane ve 22 apartman olmak üzere toplam 110 vatandaşla yüz yüze görüşülerek alınabilecek basit tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca 85 adet broşür dağıtıldı.

01.06.2024 18:47
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Eskişehir'de polis ekipleri, suç oluşmadan önce önleyici polislik çalışmaları kapsamında bilgilendirme yaptı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince suç oluşmadan önce önleyici polislik kapsamında bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda Esentepe, Yeşiltepe ve Sütlüce Mahallelerinde iş yeri ve ikametten hırsızlık ile dolandırıcılık konusunda alt bölge personelleri tarafından 2 mahalle muhtarı, 18 esnaf, 4 kıraathane, 22 apartman olmak üzere toplam 110 vatandaş ile yüz yüze görüşüldü. Alınabilecek basit tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme faaliyetleri sırasında şube müdürlüğü tarafından bastırılan Hırsızlık Olaylarına Karşı Basit Güvenlik Tedbirleri ve Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Basit Güvenlik Tedbirleri isimli broşürlerden toplam 85 adet dağıtıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de polis ekipleri suç önleme çalışmaları yaptı - Son Dakika

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