Eskişehir\'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, kaza maddi zararla atlatıldı

Eskişehir'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada maddi zararla atlatıldı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 KOA 848 plakalı otomobil ile 21 AHH 796 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen sebeple çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda motosiklet devrildi. Kaza maddi zararla atlatıldı.