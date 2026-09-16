Eskişehir\'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, kaza maddi zararla atlatıldı

Eskişehir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, kaza maddi zararla atlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi'nde otomobil ile motosiklet henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin karıştığı kaza maddi zararla atlatıldı.
Eskişehir'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada maddi zararla atlatıldı.
Kaza, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 KOA 848 plakalı otomobil ile 21 AHH 796 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen sebeple çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda motosiklet devrildi. Kaza maddi zararla atlatıldı.
Kaynak: İHA
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