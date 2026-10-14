Eskişehir\'de otomobil tramvay durağına girdi, araçta sıkışan 1 yaralı kurtarıldı

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay durağına giren otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza esnasında durağın boş olması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Kaza, Şeker Mahallesi Sakarya-2 Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Veysel S. idaresindeki 20 ADT 200 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay durağına girdi. Kaza sonrası sürücü Veysel S. araç içerisinde sıkışırken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkardığı yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tramvay durağının kaza esnasında boş olması muhtemel bir facianın önüne geçerken, bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan otomobilin kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.