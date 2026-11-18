Eskişehir'de otomobilin çarptığı 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi Coştu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki M.E.M.'nin kullandığı motosiklete, yol kenarında park halindeyken yola çıkış yapan bir otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü M.E.M. yaralandı. Yaşanan kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı