Eskişehir'de Park Halindeki Araca Çarpıp Kaçtılar - Son Dakika
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Eskişehir'de Park Halindeki Araca Çarpıp Kaçtılar

Eskişehir\'de Park Halindeki Araca Çarpıp Kaçtılar
19.06.2026 10:19
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Eskişehir'de bir otomobil, park halindeki araca çarpıp kaçtı. Sürücü zararını karşıladı.

Eskişehir'de boş bir caddede park halindeki araca, başka bir otomobilin çarpıp kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi Nilüfer Caddesi üzerinde meydan geldi. Bir apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansıyan olayda, park halindeki araca caddeden geçen bir aracın seyir halindeyken çarptığı görülüyor. Olaydan 10 dakika sonra 5 kişilik grubun aracın etrafında tur attığı görüldü. Öte yandan araca vuran sürücünün otomobil sahibine ulaştığı ve zararı karşılamak konusunda anlaştığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Park Halindeki Araca Çarpıp Kaçtılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Park Halindeki Araca Çarpıp Kaçtılar - Son Dakika
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