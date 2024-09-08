Eskişehir'de Parklarda Güvenlik Denetimi

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Eskişehir'de polis ve bekçi ekipleri tarafından çok sayıda parkta gerçekleştirilen denetimlerde 267 şahsa kimlik sorgulaması yapıldı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yaya devriye ekiplerince Tepebaşı ilçesinde bulunan park ve bahçelerde denetim gerçekleştirildi. Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, parklarda bulunan 267 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı. - ESKİŞEHİR