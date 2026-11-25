Eskişehir'in en hareketli noktalarından Alaaddin Parkı'nda ortaya çıkan mezarı andıran toprak yığını, vatandaşlar arasında şaşkınlık ve tedirginlik oluşturdu.

Olay, kentin en kalabalık bölgeleri arasında bulunan Odunpazarı ilçesi sınırlarındaki Alaaddin Parkı'nda yaşandı. Alınan bilgilere göre, parktaki toprağın mezar görüntüsü oluşturacak biçimde kabartıldığı tespit edildi. Söz konusu yapının üstündeki, oradaki mezar taşına benzetilen fayansa sprey boyayla "Fatiha" ifadesinin yazıldığı, baş bölümüne de yere sprey boyayla "Haya edep ya hu" yazısının konulup bir ağaca Türk bayrağı asıldığı görüldü. Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ve parkta karşılaşılan manzara, bölgedeki vatandaşlar arasında şaşkınlık ve tedirginliğe neden oldu. Olayın kim tarafından ve hangi amaçla yapıldığı araştırılıyor.