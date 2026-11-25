Eskişehir'de parktaki mezar görünümlü toprak yığını çevredekilerin dikkatini çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Alaaddin Parkı'nda toprağın mezar görünümü verecek şekilde kabartılması görenleri şaşırttı. Yapının üzerinde boyayla yazılan 'Fatiha' ibaresi ve ağaca asılan Türk bayrağı dikkat çekerken, olayın kim tarafından ve niçin yapıldığı araştırılıyor.
Eskişehir'in en hareketli noktalarından Alaaddin Parkı'nda ortaya çıkan mezarı andıran toprak yığını, vatandaşlar arasında şaşkınlık ve tedirginlik oluşturdu.
Olay, kentin en kalabalık bölgeleri arasında bulunan Odunpazarı ilçesi sınırlarındaki Alaaddin Parkı'nda yaşandı. Alınan bilgilere göre, parktaki toprağın mezar görüntüsü oluşturacak biçimde kabartıldığı tespit edildi. Söz konusu yapının üstündeki, oradaki mezar taşına benzetilen fayansa sprey boyayla "Fatiha" ifadesinin yazıldığı, baş bölümüne de yere sprey boyayla "Haya edep ya hu" yazısının konulup bir ağaca Türk bayrağı asıldığı görüldü. Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ve parkta karşılaşılan manzara, bölgedeki vatandaşlar arasında şaşkınlık ve tedirginliğe neden oldu. Olayın kim tarafından ve hangi amaçla yapıldığı araştırılıyor.
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