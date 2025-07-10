Eskişehir\'de Plakasız Araç Trafiği Tehlikeye Attı

Eskişehir'in Alpu ilçesinde plakasız bir otomobil, arkasına bağladığı traktör römorku ile seyretmesi, trafiği tehlikeye düşürdü.

Alpu ilçesindeki bir kara yolunda, motosiklet sürücüsü tarafından kaydedilen görüntüler "bu kadarı da pes" dedirtti. Görüntülerde oldukça eski ve plakasız otomobilin ardına takılan traktör römorkunu çektiği göze çarpıyor. Yaklaşık 1,5 ton sadece boş ağırlığı bulunan ve herhangi bir sinyalizasyon sistemi olmadan gelişigüzel bağlanan römork, trafiği tehlikeye düşürdü. Araç kilometrelerce traktör römorkunu çekerek yoluna devam ederken, araçtakilerin rahatlığı hayrete düşürdü. - ESKİŞEHİR