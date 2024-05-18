Eskişehir\'de polis ekipleri genel asayiş için çalışma yaptı

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Eskişehir'de polis ekiplerince genel asayişin ve kamu düzeni devamının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda 176 şahıs ve 12 araç sorgulandı.

Edinilen bilgilere göre, polis ekiplerince Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak ve çevre sokaklarda 21.00-02.15 saatleri arasında genel asayişin ve kamu düzeni devamının sağlanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Asayiş Şube, Narkotik Şube ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüklerince 4 ekip 10 personelle umuma açık yerlerde alkol satış yasağı, müzik yayını yasağı saatleri, iş yerlerinin kapanış saatine uyma ve aranan şahısların yakalanması için yapılan uygulamalarda 176 şahıs ve 12 araç sorgulandı. - ESKİŞEHİR