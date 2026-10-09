Eskişehir'de polisten kaçan 16 yaşındaki şüpheli kovalamacayla yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de polisten kaçan 16 yaşındaki şüpheli kovalamacayla yakalandı

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Eskişehir\'de polisten kaçan 16 yaşındaki şüpheli kovalamacayla yakalandı
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurmak istediği 16 yaşındaki şüpheli, ihtara uymayarak kaçtı. Çevre yolunun karşısına geçen şüpheli, kovalamaca sonucu Şarhöyük Mahallesi Bakım Sokak'ta yakalanıp gözaltına alındı.

Eskişehir'de polisin şüphe üzerine durdurmak istediği 16 yaşındaki şüpheli, kovalamaca sonucu çevre yolunun karşısında yakalandı.

Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi NATO Sokak'ta devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurarak kontrol etmek istedi. Polisin ihtarına uymayarak aniden kaçmaya başlayan şüpheli, çevre yolunun karşısına geçti. Ekiplerin takibi sonucu şüpheli, Şarhöyük Mahallesi Bakım Sokak üzerinde kıskıvrak yakalandı. Yapılan kimlik kontrolünde şahsın 16 yaşındaki M.M.S. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA
EskişehirTepebaşı3. SayfaYakalamaGüvenlikGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de polisten kaçan 16 yaşındaki şüpheli kovalamacayla yakalandı - Son Dakika
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