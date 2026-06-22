Eskişehir\'de Pompalı Tüfekle Vurma Olayı: 2 Tutuklama

Eskişehir'de bir kişinin pompalı tüfekle vurulduğu olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Temenni Sokak ile Salkım Sokak'ta Saffet K. (29) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi, alacak verecek meselesi sebebiyle telefonda tartışmış, akabinde ise şahıs bir arkadaşını da yanına alarak Saffet K.'nin adresine gitmişti. Büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmada Saffet K., pompalı tüfekle bacağından vurulmuştu. Olay yerinden kaçan 2 şüpheliden pompalı tüfeği ateşlediği tespit edilen A.C.C. (17), yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Polisin çalışmaları sonucunda yakalanan diğer şüpheli Mehmet E. (23) ise, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR