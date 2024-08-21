Eskişehir\'de Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 1 Kişi Gözaltına Alındı

3.Sayfa

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, silah sesi ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli bir araçta ruhsatsız silah ele geçirdi, 1 kişiyi gözaltına aldı.

Beylikova İlçe Emniyet Amirliğine yapılan ihbar üzerine harekete geçen ekipler, olay yerindeki çalışmalar neticesinde bir aracı durumundan şüphelenilerek durdurdu. Araçta yapılan incelemelerde; 1 ruhsatsız tabanca, 36 fişek, 6 kovan ele geçirilerek muhafaza altına alınıp, gözaltına alınan şüpheli S.F. adli mercilere sevk edildi. - ESKİŞEHİR