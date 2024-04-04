Eskişehir\'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

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Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda birçok şahsın ikamet adresleri ile araçlarında gerçekleştirilen aramada çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, şahıslar hakkında idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, halkın huzur ve güven ortamı içerisinde hayatlarını devam ettirmesi, tesis edilen mevcut kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yapıldı. Belirli tarihler arasında Jandarma sorumluluk bölgesinde ruhsatsız silah bulundurma suçuyla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetlerde, 4 olaya müdahale edildiği ve olay şüphelisi 10 şahsın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatları doğrultusunda, şüphelilerin ikamet adresleri ile araçlarında yapılan aramada ise, suç unsuru teşkil eden ruhsatsız 1 adet tabanca, 4 adet yarı otomatik av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği şarjörü, 6 adet tabanca fişeği, 18 adet av tüfeği kartuşu ve 10 adet tabanca boş kovanı ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şüpheliler hakkında 9 bin 166 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR