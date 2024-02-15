Eskişehir'de Rus eşini 14 yerinden bıçaklayarak öldürmekten hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilen sanığın yargılandığı dava, 16 Mayıs'a ertelendi.
Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde 31 Mart 2023'te meydana gelen olayda Atila S. (50) ile 2 yıllık eşi Rusya uyruklu Elena Samsanova (55) arasında tartışma çıktı. Kıskançlık sebebiyle çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Atila S., eşini 8'i ölümcül olmak üzere 14 bıçak darbesiyle öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atila S., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü celsesine, tutuklu sanık Atila S. ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, maktule ait telefon incelemesinin raporunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı 16 Mayıs'a erteledi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Rus eşini bıçaklayarak öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilen sanığın davası ertelendi - Son Dakika
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen heyelanla ilgili değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İşletmeci şirketin yönetim düzeyinde zafiyet içinde olduğunu görüyoruz. Bu konularla alakalı kimlerin sorumluluğu varsa onların yargı önüne çıkmasını ve hesap vermesini temin edeceğiz" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de gerçekleşen İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Törenine katıldı. Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ı sahneye davet etti. Tugay, sahneye yürürken ayağının takılması sonucu düştü. Hızlı bir şekilde ayağa kalkan Tugay, sahneye çıkarak Özel ile tokalaştı.
TCDD ile Aselsan arasında imzalanan 1.69 milyar liralık sözleşme kapsamında 99 adet dizel-elektrikli ana hat lokomotifi için araç üstü sinyalizasyon ekipmanı geliştirilerek, imali ve montajı gerçekleştirecek.
Diva lakabıyla tanınan Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan ile birlikte yorumculuk yaptığı Dünya Güzellerim Masada programından ayrıldığını açıkladı. Ersoy, programın yeni bölüm tanıtımında adının hala geçmesine de sitem etti.
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Ukrayna ordusu, Rusya'nın Belgorod kentine roketli saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Belgorod'da bulunan bir alışveriş merkezi ağır hasar gördü. Ukrayna sınırındaki Belgorod, Şubat 2022'den bu yana sık sık Ukrayna ordusu tarafından hedef alınıyor.
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Üç Kız Kardeş dizisinde Dönüş'ü oynayan Almila Ada ile Nezahet rolünü üstlenen Benian Dönmez, sete giderken trafik kazası geçirdi. Almila Ada'nın kullandığı araç kayganlaşan yolda bariyerlere çarparak durdu.
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