Eskişehir'de Servis Araçlarına Büyük Denetim - Son Dakika
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Eskişehir'de Servis Araçlarına Büyük Denetim

Eskişehir\'de Servis Araçlarına Büyük Denetim

Eskişehir'de 175 servis aracı denetlendi, 11'inde kusur tespit edildi. Okul çevresinde de kontroller yapıldı.

10.12.2024 10:54
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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde 175 servis aracı denetlenirken, okul çevrelerindeki onlarca mekanda çeşitli kontroller yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince okul servisleri ile çevrelerinde denetim yapıldı. Kent genelinde 2-9 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, kontrol edilen 175 servis aracı ve şoföründen 11'inin kusurlu olduğu belirlendi. Okul çevrelerinde ise; 47 kahvehane, 58 market/tekel, 2 oyun salonu ve 89 park/bahçe denetlendi. Ayrıca 334 şahsa kimlik sorgulaması yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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