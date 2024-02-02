Eskişehir\'de mazgala atılan sigara izmariti yangına neden oldu

Eskişehir'de mazgala atılan sigara izmariti yangına neden olurken, yayılan duman bir apartmana doldu. Bina sakinleri sokağa dökülürken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle mazgaldaki yangın söndürüldü.
Olay, saat 15.30 sularında İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın içerisine nereden geldiği belirlenemeyen yoğun şekilde duman yayıldı. Bunun üzerine binanın her yerini arayan apartman sakinleri, yangının kaynağını bulamayarak tedbir amacıyla binayı tahliye etti. Caddede oluşan kalabalık yoldan geçen diğer vatandaşların da endişelenmesine yol açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisler tedbir amacıyla çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri apartman içerisinde inceleme yaptı. İlk önce bacadan çıktığından şüphelenilen yangının yoldan geçen bir vatandaşın mazgala attığı sigara izmariti sonucunda meydana geldiği belirlendi. Oluşan dumanın giderlerden yayılarak apartman içerisine ulaştığını belirleyen itfaiye ekipleri, mazgala su sıkarak alevleri söndürdü. Gerekli kontrollerin yapılmasının ardından apartman sakinleri tekrardan içeriye alınırken, kimsenin dumandan etkilenmediği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
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