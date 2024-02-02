 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir'de mazgala atılan sigara izmariti yangına neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eskişehir'de mazgala atılan sigara izmariti yangına neden oldu

Eskişehir\'de mazgala atılan sigara izmariti yangına neden oldu

Eskişehir'de bir mazgala atılan sigara izmariti yangına neden oldu ve yayılan duman bir apartmana dolarken, bina sakinleri sokağa döküldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının, mazgala atılan sigara izmariti sonucunda çıktığı belirlendi.

02.02.2024 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de mazgala atılan sigara izmariti yangına neden olurken, yayılan duman bir apartmana doldu. Bina sakinleri sokağa dökülürken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle mazgaldaki yangın söndürüldü.

Olay, saat 15.30 sularında İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın içerisine nereden geldiği belirlenemeyen yoğun şekilde duman yayıldı. Bunun üzerine binanın her yerini arayan apartman sakinleri, yangının kaynağını bulamayarak tedbir amacıyla binayı tahliye etti. Caddede oluşan kalabalık yoldan geçen diğer vatandaşların da endişelenmesine yol açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisler tedbir amacıyla çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri apartman içerisinde inceleme yaptı. İlk önce bacadan çıktığından şüphelenilen yangının yoldan geçen bir vatandaşın mazgala attığı sigara izmariti sonucunda meydana geldiği belirlendi. Oluşan dumanın giderlerden yayılarak apartman içerisine ulaştığını belirleyen itfaiye ekipleri, mazgala su sıkarak alevleri söndürdü. Gerekli kontrollerin yapılmasının ardından apartman sakinleri tekrardan içeriye alınırken, kimsenin dumandan etkilenmediği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Eskişehir, İtfaiye, Olay, İtfaiye, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de mazgala atılan sigara izmariti yangına neden oldu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 19:44:31. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de mazgala atılan sigara izmariti yangına neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement