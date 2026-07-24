Eskişehir\'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Eskişehir'de iki grup arasında çıkan tartışmada pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Erenköy Mahallesi Yavuzer Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada açılan ateş sonucu çocuk yaştaki T.H. ve M.A. ile B.D. isimli şahıslar yaralanmıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, kullandığı pompalı tüfek ile birlikte gözaltına alınan zanlı O.K., işlemleri tamamlanarak sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.