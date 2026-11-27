Eskişehir'de Baksan Sanayi Sitesi'nde çıkan kavganın ardından Batıkent Mahallesi'nde silahların kullanıldığı olaya ilişkin "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "mala zarar verme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlamalarıyla yargılanan sanıklar hakim karşısına çıktı.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuksuz sanıklar Eren Y. ve Gökhan C., müştekiler Kamil G. ve Emre I. ile taraf avukatları hazır bulundu. Asliye ceza mahkemesinde açılan, ancak eylemin "kasten öldürmeye teşebbüs" kapsamında kalabileceği gerekçesiyle ağır ceza mahkemesine gönderilen dosyada taraflar olay gününü anlattı.

"Korkutmak amacıyla yere doğru iki el ateş ettim"

Sanık Eren Y., duruşmada yaptığı savunmada, Baksan Sanayi Sitesi'nde arkadaşlarıyla oturdukları esnada karşı grupla çıkan tartışmada darp edildiklerini, polis ekiplerinin gelmesi üzerine dağıldıklarını söyledi. Bir süre sonra arkadaşı Gökhan C.'nin karşı tarafın aracına bindiğini fark edip endişelenen Eren Y., aracı takip ettiklerini belirterek "Batıkent Mahallesi'nde bir parkın önünde durdular. Kamil G. araçtan inip küfrederek elini beline attı. Bir şey çıkaracağından korktuğum için üzerimdeki tabancayla korkutmak amacıyla yere doğru iki el ateş ettim" dedi.

"Silah alacağını zannedip araca ateş ettim"

Sanık Gökhan C. de sanayi sitesindeki ilk olayda darp edildiğini, ardından konuşmak için Emre I. ile Kamil G.'nin bulunduğu araca bindiğini anlattı. Parkın önünde durdukları sırada Kamil G.'nin elini beline atması üzerine Eren Y.'nin yere ateş ettiğini gördüğünü ifade eden Gökhan C., "Bunun üzerine Emre I. araca doğru koştu. Araçtan silah alacağını zannettiğim için korkutma amacıyla aracın arka kısmına doğru 6 el ateş ettim. Şahısları hedef almadım" şeklinde konuştu.

Müştekilerden biri şikayetçi olmadı

Olayda ayağından yaralanan müşteki Kamil G., ikinci olayda üzerinde bıçak bulunmadığını, sadece Eren Y.'yi korkutmak için elini beline attığını belirterek şikayetçi olmadığını beyan etti. Müşteki Emre I. ise sanık Eren Y.'den şikayetçi olmadığını, ancak aracına ateş eden Gökhan C. hakkındaki şikayetinin devam ettiğini söyledi.

Duruşma ertelendi

Sanık avukatları, olayda kasten öldürmeye teşebbüs kastının bulunmadığını, müvekkillerinin korku ve panik içinde hareket ettiğini savunarak beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti ise dosyadaki kamera görüntülerinin incelenmek üzere bilirkişiye gönderilmesine, müşteki Kamil G.'nin kesin raporunun beklenmesine ve tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.