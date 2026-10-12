Eskişehir'de son 1 haftada 6 bin 59 sürücüye ceza kesildi, 287 araç men edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de son 1 haftada 6 bin 59 sürücüye ceza kesildi, 287 araç men edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de 05-11 Ekim 2026'da il genelinde yapılan trafik denetimlerinde 29 bin 854 araç ve sürücü kontrol edildi; 6 bin 59 trafik cezası uygulanırken 287 araç trafikten men edildi. Aynı tarihlerde kentte 81 yaralanmalı, 60 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 6 bin 59 sürücüye ceza kesilirken, 287 araç trafikten men edildi.

Eskişehir Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 05 - 11 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelinde kapsamlı trafik denetimleri gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda toplam 29 bin 854 araç ve sürücü kontrol edildi.

Denetimler çerçevesinde; 3 bin 823 yük taşımacılığı, 795 yolcu taşımacılığı, 3 bin 346 alkol, 942 motosiklet, 6 bin 538 emniyet kemeri ve 13 bin 882 diğer kontrol türlerinde inceleme yapıldı. Kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere yönelik 6 bin 59 adet trafik cezası uygulanırken, 287 araç trafikten men edildi ve 108 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Öte yandan, aynı tarihler arasında kent genelinde 81 yaralanmalı ve 60 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği bildirildi.

Kaynak: İHA
EskişehirOtomobil3. SayfaGüvenlikTrafikGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat’ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu Okullar tatil edildi Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi
Cenazede akılalmaz olay Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi
Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı 11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
İşte Azerbaycan’daki başörtüsü yasağının perde arkası İşte Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının perde arkası
15:55
Bir kentimiz diken üstünde Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
Bir kentimiz diken üstünde! Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
15:37
Resmen açıklandı Acun Ilıcalı’nın yeni transferi Türkiye’den
Resmen açıklandı! Acun Ilıcalı'nın yeni transferi Türkiye'den
15:25
A Milli Takım’da büyük bomba Herkes Arda’yı beklerken o geliyor
A Milli Takım'da büyük bomba! Herkes Arda'yı beklerken o geliyor
15:19
Bir büyükşehir daha AK Parti’ye geçiyor: Başkanvekili telefonları kapattı
Bir büyükşehir daha AK Parti'ye geçiyor: Başkanvekili telefonları kapattı
14:51
11 gol, 10 asist yapmıştı Fenerbahçe’de şok ayrılık
11 gol, 10 asist yapmıştı! Fenerbahçe'de şok ayrılık
14:42
Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan’da Aliyev’i zora sokacak görüntü
Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan'da Aliyev'i zora sokacak görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 16:11:09. #.0.2#
SON DAKİKA: Eskişehir'de son 1 haftada 6 bin 59 sürücüye ceza kesildi, 287 araç men edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei