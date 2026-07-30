Eskişehir’de şüpheli ölüm

Eskişehir'de evinde cenazesi bulunan bir şahsın ölümünün belediye tabibi tarafından şüpheli bulunması üzerine polis tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Hoşnudiye Mahallesi Çiftkurt Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir plazada yaşayan henüz kimliği öğrenilemeyen şahsın yakınları kendisinden haber alamadı. Bu durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bahse konu daireye giren ekipler şahsın cenazesi ile karşılaştı. Olay yerine gelen belediye tabibi şahsın ölümünü şüpheli olarak değerlendirdi. Cenaze morga kaldırılırken, olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.