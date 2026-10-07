Eskişehir'de SUV'a çarpan motosikletliye 1.90 promil alkolden 25 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
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Eskişehir'de SUV'a çarpan motosikletliye 1.90 promil alkolden 25 bin TL ceza kesildi

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Eskişehir\'de SUV\'a çarpan motosikletliye 1.90 promil alkolden 25 bin TL ceza kesildi
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Eskişehir Tepebaşı Çamlıca Mahallesi'nde meydana gelen kazada, park halindeki SUV'a çarpan motosikletin sürücüsünün 1.90 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye 25 bin TL para cezası uygulanırken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Eskişehir'de motosikleti ile park halindeki SUV araca çarpan sürücünün 1.90 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Birlik Caddesi üzerinde seyir halinde olan E.T. idaresindeki 26 APL 518 plakalı motosiklet, cadde üzerinde park halinde bulunan 35 ATA 283 plakalı SUV araca çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine trafik ve asayiş polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan kontrollerde, sürücü E.T.'nin 1.90 promil alkollü olduğu saptandı. Yasal sınırların oldukça üzerinde alkollü olduğu belirlenen sürücüye 25 bin TL para cezası kesildi.

Kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluşurken, sürücü E.T. işlemleri yapılmak üzere emniyet merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Çamlıca MahallesiEskişehir3. SayfaTepebaşıOtomobilGüncelSon Dakika

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