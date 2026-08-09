Eskişehir\'de Suya İtme Olayı

Eskişehir'de bir şahıs, Porsuk Çayı kenarında telefonla konuşan adamı "Sizlere gelsin" diyerek suya itti. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi Kafadar Sokak üzerinde, Porsuk Çayı kenarında meydana geldi. İddiaya göre; otopark görevlisi olduğu öğrenilen Murat K. (38), henüz bilinmeyen bir nedenle Porsuk Çayı kenarında telefonla görüşen Okan K.'yi (41) "Sizin için suya atıyorum" diyerek Porsuk Çayı'na ittirdi. Suda çırpınan Okan K.'nin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Sudan çıkarılan ve yarı baygın halde olan Okan K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayı gerçekleştiren Murat K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

"'Arkadaşlar sizlere gelsin' dedi, arkadaşı itti"

Olay anını anlatan Ercan Bayrak, sudaki şahsa kimsenin müdahale etmediğini görünce yardıma gittiğini belirterek, "İki tane alkollü insanın tartışması sonucu biri diğerini gasbetti. Sırtı dönük olan adama arkadan yüklendi. Kimseyle konuşmadan kaldırdı, suya attı. Birkaç saniye falan suda kaldı. Ondan sonra baktım hiç çıkan yok, müdahale eden yok ben atladım. Arkadaş da yardım etti, sudan çıkardık. Ambulans çağırdık. 'Arkadaşlar sizlere gelsin' dedi, arkadaşı itti" ifadelerini kullandı.