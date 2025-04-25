Eskişehir\'de Tarihi Eser Kaçakçıları Yakalandı

Eskişehir'de, elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayan şahıslar, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde şüpheli 2 şahsın tarihi eser bulundurduğu ve satmak amacı ile müşteri aradığı bilgisi alınmıştır. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerin çalışması neticesinde şüpheli şahıslara ait olduğu tespit edilen araçta yapılan aramada; Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet altın sikke, 1 adet gümüş sikke, 33 adet bronz sikke ve 2 adet obje ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR