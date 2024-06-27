Eskişehir'de Tarihi Eser Kaçakçısı Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Tarihi Eser Kaçakçısı Yakalandı

Eskişehir\'de Tarihi Eser Kaçakçısı Yakalandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eserleri satmak için müşteri arayan bir şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramada birçok tarihi eser ele geçirildi ve şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

27.06.2024 12:46
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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayan şüpheli yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, 1 şüpheli şahsın elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi alındı. Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı ilçesinde şüpheli şahsın iş yerinde arama yapıldı. Ekiplerce yapılan aramada; Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 adet gümüş sikke, 4 adet tablet Meryem Ana figürü, 1 adet kadın heykel, 1 adet haç obje ele geçirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca V.S. isimli şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheli sevk edildiği Eskişehir Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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