Eskişehir'de Tefecilik Yapan 12 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Tefecilik Yapan 12 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Eskişehir'de vatandaşlara yüksek faizle borç vererek tefecilik yaptığı ve 153 milyon TL gelir elde ettiği belirlenen 1'i kadın 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

14.06.2024 15:10
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Eskişehir'de vatandaşlara yüksek faizle borç vererek tefecilik yaptığı ve bu şekilde 153 milyon TL gelir elde ettiği belirlenen 1'i kadın 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Suç işlemek için örgüt kurmak', 'Tefecilik' ve 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarını işlediği belirlenen şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, vatandaşlara yüksek faizle borç para vererek, senet imzalatan, icra takibi başlatan, baskı ve cebir kullanarak tefecilik yapan, bu yöntemlerle de 153 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 15 şüpheliden 12'si, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Tefecilik Yapan 12 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Tefecilik Yapan 12 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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