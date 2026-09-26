Eskişehir\'de tekeri kilitlenen motosikletten düşen sürücü hastaneye kaldırıldı

Eskişehir'de tekeri kilitlenen motosikletten düşerek yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay, Seyitgazi Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 AJS 256 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen sebeple tekerinin kilitlenme sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Motosikletten düşen sürücü yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralandığı belirtilen sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinde kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.