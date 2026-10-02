Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü eylül denetimlerinde 532 bin 382 TL ceza kesti - Son Dakika
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Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü eylül denetimlerinde 532 bin 382 TL ceza kesti

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Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri eylül denetimlerinde 241 firmada 10 bin 690 ürün inceledi, 532 bin 382 TL idari para cezası uyguladı. Haksız fiyat artışına yönelik 62 firmada 308 kontrol yapıldı, raporlar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi.

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin son bir ay içerisindeki denetimlerinde tespit edilen aykırılıklar için toplam 532 bin 382 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerinin il merkezinde ve ilçelerinde çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, eylül ayı boyunca denetimler yapıldı. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri maddelerle ilgili olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde, 241 firmada 10 bin 690 ürün denetlendi. Ekipler tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 532 bin 382 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışıyla ilgili ise 62 firmada 308 kontrol edilirken, tutulan raporlar Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi.

Kaynak: İHA
Eskişehir3. SayfaEkonomiGüncelEylülSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü eylül denetimlerinde 532 bin 382 TL ceza kesti - Son Dakika
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