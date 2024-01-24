Eskişehir\'de Trafik Denetiminde 2 Milyon TL Cezası Kesildi

Eskişehir'de yapılan trafik denetiminde 2 bin 745 araca toplamda 2 milyon 56 bin TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 16 Ocak ile 23 Ocak tarihleri arasında abartı egzoz kullanan ve hatalı park yapan araç sürücülerine yönelik denetim düzenlendi. Denetimlerde, abart egzoz kullandığı belirlenen 12 araç sürücüsüne 77 bin 268 TL, duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklama yaptığı tespit edilen 207 araca 142 bin 770 TL ve taşıt yolu üzerinde park ihlali yaptığı tespit edilen 2 bin 526 araca 1 milyon 836 bin 90 TL para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR