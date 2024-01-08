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Eskişehir'de Trafik Denetiminde 370 Araç Sürücüsüne 984 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Trafik Denetiminde 370 Araç Sürücüsüne 984 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetiminde 6 bin 497 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda trafik kurallarına uymayan 370 araç sürücüsüne toplamda 984 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca, denetimlerde 52 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 6 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Eskişehir\'de Trafik Denetiminde 370 Araç Sürücüsüne 984 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı
08.01.2024 - 11:14,
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Eskişehir'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik denetiminde 6 bin 497 araç kontrol edilirken, kusurlu bulunan 370 araç sürücüsüne 984 bin TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Ocak ile 7 Ocak arasında jandarma sorumluluk bölgesinde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 6 bin 497 sürücü ve araç kontrol edilirken trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 370 sürücüye 984 bin 682 TL para cezası kesildi. Ayrıca denetimlerde, 52 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 6 sürücünün ehliyetine el konuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Trafik Denetiminde 370 Araç Sürücüsüne 984 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de Trafik Denetiminde 370 Araç Sürücüsüne 984 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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