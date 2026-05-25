Eskişehir'de Trafik Denetimleri: 136 Ehliyete El Konuldu

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetim çalışmaları sonucu 136 sürücü belgesine el konulurken, 359 araç ise trafikten men edildi.

Eskişehir genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından 18 - 24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 36 bin 273 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimler kapsamında 4 bin 655 yük taşımacılığı yapan araç, 969 yolcu taşımacılığı yapan araç, 4 bin 223 alkol denetimi, 1 bin 234 motosiklet ve 10 bin 442 emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi. Ayrıca, 36 bin 273 farklı türde trafik kontrolü yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda 7 bin 495 trafik cezası kesildi, 359 araç trafikten men edildi ve 136 sürücünün ehliyetine el konuldu. Aynı zamanda 52 yaralanmalı, 54 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. - ESKİŞEHİR