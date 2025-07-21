Eskişehir'de Trafik Denetimleri: 47 Ehliyete El Konuldu

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetim çalışmaları sunucu 47 sürücü belgesine el konulurken, 200 araç ise trafikten men edildi.

Eskişehir genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından 14-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 20 bin 939 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimler kapsamında 2 bin 939 yük taşımacılığı yapan araç, 592 yolcu taşımacılığı yapan araç, 2.599 alkol denetimi, 623 motosiklet ve 5 bin 900 emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi. Ayrıca, 8 bin 286 farklı türde trafik kontrolü yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda 4 bin 910 trafik cezası kesildi, 200 araç trafikten men edildi ve 47 sürücünün ehliyetine el konuldu. Aynı zamanda 70 yaralanmalı ve 63 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. - ESKİŞEHİR